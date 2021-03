Ende einer Serie

Frankfurt/Main. Die Fußballbundesliga hat in der vergangenen Saison wegen Corona einen Umsatzrückgang von mehr als 217 Millionen Euro verzeichnet. Vor allem aufgrund der fehlenden Einnahmen im letzten Drittel der Spielzeit sank der Gesamtumsatz der 18 Erstligisten auf 3,8 Milliarden Euro, wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Dienstag in ihrem jährlichen Wirtschaftsbericht bekanntgab. Grund waren besonders fehlende Zuschauererlöse wegen der Geisterspiele. In den Jahren davor hatte die DFL 15mal in Folge einen Umsatzrekord verkündet. (dpa/jW)