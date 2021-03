Wirtschaft in Euro-Zone schrumpft stark

Luxemburg. In der Euro-Zone ist die Wirtschaft im Herbst wegen der Coronapandemie stärker als erwartet geschrumpft. Im vierten Quartal sei die Wirtschaftsleistung (BIP) im Quartalsvergleich um 0,7 Prozent gesunken, teilte das europäische Statistikamt Eurostat am Dienstag laut einer dritten Schätzung mit. Zuvor hatte Eurostat einen Rückgang um 0,6 Prozent gemeldet. Analysten waren von einer Bestätigung der zweiten Schätzung ausgegangen. Trotz der Erholung in den Sommermonaten schrumpfte das BIP im Gesamtjahr 2020 im Euro-Raum um 6,6 Prozent und damit so stark wie nie. (dpa/jW)