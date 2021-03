Industrieproduktion in BRD gesunken

Wiesbaden. Die Industrieproduktion in Deutschland ist im Januar zurückgegangen: Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte, produzierte die Industrie preis-, saison- und kalenderbereinigt 0,5 Prozent weniger als im Vormonat Dezember. Im gesamten produzierenden Gewerbe – also inklusive der Baubranche und dem Energiebereich – sank die Produktion den vorläufigen Angaben zufolge um 2,5 Prozent im Vergleich zum Vormonat.(AFP/jW)