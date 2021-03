Pakistan: Tausende Frauen auf der Straße

Islamabad. In Pakistan sind am internationalen Frauenkampftag landesweit Tausende Demonstrantinnen durch die Straßen gezogen. Die als »Aurat-Marsch« bekannten Veranstaltungen seien in den Metropolen wegen der Coronapandemie deutlich kleiner ausgefallen als noch 2020, teilten Behörden am Montag mit. Aktivistinnen hatten dieses Jahr in dem Land mit mehr als 220 Millionen Einwohnern auf Missstände für Mitarbeiterinnen im Gesundheitswesen und auf geschlechtsspezifische Gewalt aufmerksam gemacht. Nach Angaben der UNO sind Frauen in Pakistan im weltweiten Vergleich nach wie vor besonders schlecht gestellt. (dpa/jW)