Myanmar: Erneut Tote bei Protesten

Yangon. In Myanmar haben Einsatzkräfte am Montag wieder mit scharfer Munition auf Demonstrierende geschossen. In Myitkyina seien mindestens zwei Männer getötet worden, mindestens drei weitere seien schwer verletzt worden, sagte ein Augenzeuge der dpa. In Pyapon südlich von Yangon starb ein 30jähriger lokalen Medien zufolge durch einen Bauchschuss. Am Sonntag abend schoss die Polizei in der Stadt Htilin auf eine Menschengruppe, als diese die Freilassung eines festgenommenen Demonstranten forderte. Ein Mann kam ums Leben, es gab mehrere Verwundete, wie das Portal Myanmar Now schrieb. Landesweit gingen zum Wochenbeginn erneut Zehntausende Menschen auf die Straßen, um gegen den Militärputsch von Anfang Februar zu protestieren. Die Demonstrierenden fordern seit fünf Wochen die Freilassung und Wiedereinsetzung der festgesetzten De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi. (dpa/jW)