Pandemie für geflüchtete Frauen »lebensbedrohlich«

Genf. Covid-19 raubt vielen geflüchteten Frauen aus Sicht des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) ihre Existenz und ihre Zukunft. Zunehmende Berichte über Gewalt, Zwangsheirat, Kinderarbeit und Frühschwangerschaften seien »extrem besorgniserregend«, sagte Hochkommissar Filippo Grandi am Montag in Genf. »Die beispiellosen sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie sind für viele lebensbedrohlich«, warnte er. Zudem steige das Risiko für sexualisierte Gewalt und Ausbeutung. Viele Mädchen müssten auch aus wirtschaftlichen Gründen die Schule abbrechen und würden dann in Arbeit oder Ehe gezwungen. (dpa/jW)