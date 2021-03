Tod von Floyd: Prozessbeginn gegen Polizisten

Minneapolis. Knapp zehn Monate nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd hat in Minneapolis am Montag der Prozess gegen den weißen Expolizisten Derek Chauvin begonnen. Das Gerichtsgebäude in der Hauptstadt des US-Bundesstaats Minnesota wurde mit Zäunen, Betonbarrieren und Stacheldraht gesichert. Neben der Polizei ist auch die Nationalgarde im Einsatz. Hunderte Demonstrierende versammelten sich in der Nähe des Gerichts. Chauvin werden Mord und Totschlag jeweils zweiten Grades vorgeworfen, die Anklage will außerdem, dass dem 44jährigen auch wegen eines dritten Anklagepunktes der Prozess gemacht wird: »Mord dritten Grades«. (AFP/jW)