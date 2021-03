Österreich, Dänemark und Israel verkünden »Impfstoffallianz«

Olivier Fitoussi/Pool Photo via AP Auf Kuschelkurs: Benjamin Netanyahu (M.), Mette Frederiksen (r.) und Sebastian Kurz (vorn)

Jerusalem. Österreich, Dänemark und Israel haben eine Allianz bei der Entwicklung und Produktion von Coronaimpfstoffen der nächsten Generation angekündigt. Die drei Länder wollen »einen Forschungs- und Entwicklungsfonds« ins Leben rufen und sich um eine »gemeinsame Produktion künftiger Impfstoffe« bemühen, wie Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Donnerstag vor Journalisten erklärte. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz und die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen waren für Gespräche mit Netanjahu nach Israel gereist. In Paris stößt die Kooperation auf scharfe Kritik. Die Impfstoffbeschaffung müsse weiterhin »im europäischen Rahmen« erfolgen, hatte eine Sprecherin des französischen Außenministeriums am Mittwoch abend in Paris gesagt. »Das garantiert die Solidarität zwischen Mitgliedstaaten, die mehr denn je nötig ist, und unsere kollektive Schlagkraft«, betonte sie. (AFP/jW)