Nachzuholen

Luque. Die nächsten beiden Spieltage der südamerikanischen Qualifikation für die Fußballweltmeisterschaft 2022 sind im Zuge der Coronapandemie abgesagt worden. Der Weltverband FIFA prüfe eine Neuansetzung der für Ende März geplanten Partien, teilte der südamerikanische Fußballverband Conmebol am Sonnabend mit. Hintergrund sind Reiserestriktionen, wodurch Spieler mitunter in Quarantäne müssen. Wann der fünfte und sechste Spieltag nachgeholt werden, steht noch nicht fest. Im Gespräch sind Termine im September und Oktober. Unter anderem stand am 30. März ein Duell der Erzrivalen Brasilien und Argentinien auf dem Spielplan. (dpa/jW)