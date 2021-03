19jähriger Mann in Polizeigewahrsam gestorben

Oldenburg. Ein 19jähriger ist im Gewahrsam der Polizei im Delmenhorst zusammengebrochen und wenig später im Krankenhaus gestorben. Der junge Mann starb am Samstag abend, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Oldenburg sagte, eine Obduktion sei auf Antrag der Behörde vom Gericht angeordnet worden. Ergebnisse gebe es noch nicht. Der Mann war am Freitag abend nach einer Kontrolle wegen möglichen Drogenkonsums auf die Dienststelle der Polizei gebracht worden. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Todesursache auf. Bei der Festnahme soll es zum Einsatz von Pfefferspray gekommen sein. (dpa/jW)