London kürzt Einkommen von Pflegepersonal

London. Gewerkschaften und die Opposition haben die geringe Lohnerhöhung für medizinisches Personal in Großbritannien scharf kritisiert. »Man kann kein Land wiederaufbauen, indem man Pflegegehälter kürzt«, twitterte der Chef der Labour-Partei, Keir Starmer. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsdiensts NHS ist eine Lohnerhöhung um ein Prozent vorgesehen. Das ist nur knapp mehr als die derzeitige Inflationsrate von 0,7 Prozent, erwartet wird ein Anstieg um 1,5 Prozent. Gesundheitsstaatssekretärin Nadine Dorries sagte am Freitag morgen der BBC, ein Prozent sei alles, was die Regierung angesichts der Pandemie stemmen könne. (dpa/jW)