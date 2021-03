Hoffnung adieu

Dordrecht. WM-Aus für die deutsche Medaillenhoffnung Anna Seidel: Die Shorttrackerin aus Dresden hat bei einem Trainingsunfall im niederländischen Dordrecht eine schwere Knöchelverletzung erlitten und wird die am Freitag beginnenden Weltmeisterschaften verpassen. Wie die Deutsche Eisschnellauf- und Shorttrackgemeinschaft (DESG) am Dienstag abend mitteilte, werde Seidel in Dresden operiert. Im Januar hatte sie bei der EM in Danzig für Furore gesorgt und Silber im Mehrkampf errungen. Das war zuvor noch keiner Deutschen gelungen. (sid/jW)