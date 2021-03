Belgrad/Berlin. Die Basketballer des FC Bayern München haben in der Euroleague einen wichtigen Sieg im Kampf um die Playoffplätze eingefahren. Gegen Roter Stern Belgrad tat sich der Bundesligist im höchsten europäischen Wettbewerb lange Zeit schwer, gewann am Dienstag abend aber mit 78:76 und steht nun auf Platz vier. Alba Berlin hat derweil im selben Wettbewerb eine Überraschung verpasst. Die Berliner hielten am Dienstag abend beim russischen Spitzenklub Zenit St. Petersburg bis zum letzten Viertel gut mit, unterlagen aber am Ende mit 71:87. Alba bleibt damit auf Platz 16 der Königsklasse. (dpa/jW)