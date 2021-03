Myanmars Polizei schießt auf Demonstranten

Rangun. Einen Monat nach dem Beginn der Proteste gegen den Putsch in Myanmar geht die Polizei weiter mit Gewalt gegen Demonstrierende vor. In verschiedenen Landesteilen schossen Einsatzkräfte am Mittwoch erneut mit scharfer Munition und töteten laut lokalen Medien mindestens 18 Menschen. Es wurde befürchtet, dass die Zahl der Opfer noch steigen könnte. Dutzende Demonstranten sollen teils schwer verletzt worden sein. Das Militär hatte vor rund einem Monat gegen die faktische Regierungschefin Aung San Suu Kyi geputscht. Als Grund führten die Generäle Unregelmäßigkeiten bei der Parlamentswahl vom November an. (dpa/jW)