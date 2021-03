Prozess gegen Lehrer endgültig eingestellt

Heidelberg. Das Verfahren gegen Michael Csaszkóczy ist nach mehr als zwei Jahren Prozessdauer endgültig eingestellt worden. Dem Heidelberger Lehrer und Antifaschisten war vorgeworfen worden, im Mai 2017 an einer öffentlichen Veranstaltung der AfD in der lokalen Stadtbücherei teilgenommen und sich nicht freiwillig entfernt zu haben. Mit einer ersten Verurteilung zu 20 Tagessätzen sprach das Gericht dem Betroffenen sein Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ab, da er »Rädelsführer« sei. Nach einem geplatzten weiteren Prozess ist das Urteil nun vom Tisch. Übrig bleibt eine Zahlung von 600 Euro an den Verbund der Gedenkstätten im ehemaligen KZ-Komplex Natzweiler, da er einen Strafbefehl in sozialen Netzwerken gepostet hatte. (jW)