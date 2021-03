»Cum-Ex«-Deals: Prozess startet im Mai

Frankfurt am Main. Die Rolle der inzwischen insolventen Maple Bank bei »Cum-Ex«-Aktiendeals wird ab Mitte Mai vor dem Landgericht Frankfurt am Main aufgearbeitet. In der Hauptverhandlung vom 17. Mai an sollen sich zunächst fünf ehemalige Mitarbeiter der Bank verantworten, wie das Gericht am Dienstag mitteilte. Insgesamt seien 20 Verhandlungstermine bis einschließlich 23. September angesetzt. Die Wirtschaftsstrafkammer hatte Anfang Dezember Anklagen der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt gegen sechs ehemalige Mitarbeiter der Maple Bank sowie zwei ehemals bei der Großkanzlei Freshfields beschäftigte Rechtsanwälte und Steuerberater zugelassen. Der Vorwurf lautet auf schwere Steuerhinterziehung beziehungsweise Beihilfe dazu. (dpa/jW)