Inflation stagniert im Euro-Raum

Luxemburg. In der Euro-Zone hat sich die Inflationsrate im Februar nicht verändert. Sie lag wie schon im Januar bei 0,9 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat am Dienstag in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise im Februar um 0,2 Prozent. Im Dezember 2020 waren die Preise noch um 0,3 Prozent im Jahresvergleich gefallen. (dpa/jW)