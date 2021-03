Schülerinnen in Nigeria wieder frei

Gusau. Fünf Tage nach ihrer Entführung aus einem Internat im Norden Nigerias sind alle 279 Schülerinnen wieder frei. Die Mädchen seien am Dienstag morgen freigelassen worden und bei guter Gesundheit, sagte der Gouverneur des Bundesstaats Zamfara, Bello Matawalle, der Nachrichtenagentur AFP. Bewaffnete Angreifer hatten in der Nacht zum Freitag das Mädcheninternat in Jangebe überfallen und 317 Schülerinnen verschleppt. Einigen Dutzend der Mädchen gelang die Flucht. Die in Nigeria als »Banditen« bezeichneten Gangs entführen Menschen, um Lösegeld zu erpressen, und sie sind für Plünderungen und Vergewaltigungen verantwortlich. (AFP/jW)