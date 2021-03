Völlig unmöglich

Frankfurt am Main. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hält ein Festhalten an einer Bewerbung der Rhein-Ruhr-Initiative um die Sommerspiele 2032 für falsch. Weitere Bemühungen in Deutschland um Olympia in elf Jahren seien »unter Einhaltung der mit allen Beteiligten abgestimmten entscheidenden Voraussetzungen unmöglich«, teilte der DOSB am Montag mit. Die Spitze des Dachverbands setzte sich gegen die Vorwürfe zur Wehr, die Pläne zu wenig unterstützt zu haben. Auslöser des Konflikts war der Beschluss des Internationalen Olympischen Komitees, die australische Stadt Brisbane schon jetzt zum bevorzugten Kandidaten für die Sommerspiele 2032 auszuwählen. (dpa/jW)