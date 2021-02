Neuer Intendant beim Saar-Rundfunk

Saarbrücken. Der Medienmanager Martin Grasmück wird neuer Intendant des Saarländischen Rundfunks (SR). Der dortige Rundfunkrat wählte den 50jährigen am Dienstag in das höchste Amt des öffentlich-rechtlichen Senders, wie die Vorsitzende des Gremiums, Gisela Rink, nach der Wahl in Saarbrücken sagte.

Grasmück ist derzeit stellvertretender Programmdirektor beim SR. Seine Mitbewerber für die Wahl waren SR-Chefredakteurin Armgard Müller-Adams und ARD-Chefredakteur Rainald Becker. Grasmücks Amtszeit beginnt am 1. Mai und dauert sechs Jahre. Die Wahl war notwendig geworden, weil der seit 2011 amtierende Intendant Thomas Kleist (65) Ende April aufhört. (dpa/jW)