Kein Training

Wiesbaden. Rund 7,3 Millionen Mädchen und Jungen bis zum Alter von 18 Jahren können wegen der Coronapandemie nicht mehr in ihren Sportvereinen trainieren. Anfang 2020 waren gut die Hälfte der Kinder und Jugendlichen in Deutschland in einem Sportklub als Mitglied angemeldet, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Den höchsten Anteil gab es in der Altersgruppe der Sieben- bis unter 15jährigen, in der 70,5 Prozent der insgesamt rund 5,9 Millionen Mädchen und Jungen Vereinsmitglieder waren. (dpa/jW)