Geflügelpest in der Uckermark

Potsdam. Ein weiterer Fall von Geflügelpest ist bei einem Nutztierhalter im Landkreis Uckermark festgestellt worden. Auf Anordnung des Veterinäramtes wurden insgesamt etwa 18.000 Mastenten getötet und beseitigt, wie das Verbraucherschutzministerium am Montag mitteilte. Es ist mittlerweile der siebte Fall von Geflügelpest in einem Nutzgeflügelbestand in Brandenburg und der dritte im Landkreis Uckermark innerhalb weniger Wochen. Bereits Anfang Februar wurde die Geflügelpest in mehreren Putenbeständen eines Betriebes in Briest festgestellt. (dpa/jW)