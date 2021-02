Bahn will Klarheit um Gewerkschaften schaffen

Berlin. Die Deutsche Bahn will Klarheit über das Kräfteverhältnis der beiden konkurrierenden Gewerkschaften GDL und EVG im eigenen Konzern. Personalvorstand Martin Seiler hat deshalb ein notarielles Verfahren vorgeschlagen, in dem ermittelt werden soll, welche Gewerkschaft in welchem Bahn-Betrieb mehr Mitglieder hat, wie dpa am Mittwoch mitteilte. Anschließend will die Bahn das sogenannte Tarifeinheitsgesetz (TEG) umsetzen. Demnach gilt in den jeweiligen Betrieben nur der Tarifvertrag der jeweils größeren Gewerkschaft. (dpa/jW)

Hinweis der Redaktion: Die Nachrichtenagentur dpa hat eine Meldung zu diesem Thema zurückgezogen und korrigiert, wir haben den Meldungstext entsprechend angepasst.