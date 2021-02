Oberstorf. Skispringer Constantin Schmid hat das letzte Ticket für die Heim-WM in Oberstdorf ergattert. Bundestrainer Stefan Horngacher nominierte den 21jährigen aus Oberaudorf als sechsten DSV-Adler für die am Mittwoch beginnenden Titelkämpfe im Allgäu. Schmid hatte am Freitag als Zwölfter bei der Generalprobe im rumänischen Rasnov überzeugt. Sein bestes Saisonergebnis ist der achte Rang in Nischni Tagil. (sid/jW)