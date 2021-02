China: Angaben zu Opferzahlen im Himalaja

Beijing. China hat erstmals Angaben zur Zahl der chinesischen Opfer bei einem tödlichen Grenzzwischenfall im Sommer 2020 mit Indien gemacht. Eine Sprecherin des Beijinger Außenministeriums bestätigte am Freitag einen chinesischen Medienbericht, wonach vier Soldaten bei dem Vorfall im Juni umgekommen seien. Indien habe die Zahl der chinesischen Opfer immer wieder übertrieben dargestellt, sagte Hua Chunying am Freitag. Die PLA Daily, die Zeitung der Volksbefreiungsarmee, habe am Freitag darüber berichtet. (dpa/jW)