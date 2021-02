Afrika: Moskau bietet 300 Millionen Impfdosen an

Addis Abeba. Afrika will im Kampf gegen das Coronavirus auch bis zu 300 Millionen Dosen des russischen »Sputnik V«-Impfstoffs einsetzen. Ein entsprechendes Angebot aus Moskau inklusive günstiger Finanzierungsbedingungen liege der Beschaffungskommission der Afrikanischen Union (AU) vor, teilte das Gremium am Freitag in einer Erklärung mit. Ab Mai seien Impfungen mit dem russischen Impfstoff möglich. Die AU-Staaten seien aufgerufen, Bestellungen aufzugeben. (dpa/jW)