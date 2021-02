Coronafälle laut WHO weltweit zurückgegangen

Genf. Die Zahl der weltweit gemeldeten Coronaneuinfektionen ist in der vergangenen Woche um 16 Prozent auf 2,7 Millionen zurückgegangen. Auch die Zahl der gemeldeten Todesfälle ging binnen einer Woche zurück, und zwar um zehn Prozent auf 81.000, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Dienstag abend in Genf auf Grundlage der Zahlen vom Sonntag mitteilte. In fünf der sechs WHO-Regionen wurde ein zweistelliger prozentualer Rückgang neuer Coronafälle registriert, nur im östlichen Mittelmeerraum gab es einen Anstieg um sieben Prozent. (AFP/jW)