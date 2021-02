Paris und Berlin wollen Halbleiter gemeinsam bauen

Paris. Angesichts von Nachschubproblemen bei Halbleitern für die Automobilindustrie plant Paris mit Berlin eine neue Strategie für die EU-Industriepolitik. Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire kündigte am Montag in Paris an, er werde dazu am Dienstag mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sprechen. Die Pläne sollten dann der EU-Kommission vorlegt werden, sagte Le Maire nach einem Gespräch mit EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton. »Unsere Abhängigkeit von Asien ist übermäßig und nicht hinnehmbar«, so Le Maire. »Sie macht uns verwundbar.« (dpa/jW)