Die erste Bahn

Budapest. Die Schwimmeuropameisterschaften sollen wie geplant vom 10. bis 23. Mai in Budapest ausgetragen werden. Die Wettkämpfe finden aber wegen der Coronapandemie vor leeren Zuschauerrängen statt, wie der europäische Schwimmverband LEN am Donnerstag bekanntgab. Das Championat war ursprünglich im vergangenen Jahr geplant, musste aber wegen der Coronakrise verschoben werden. In der ungarischen Metropole werden die Freiwasser-, Becken- und Synchronschwimmer sowie die Wasserspringer um Medaillen kämpfen und für Olympia in Tokio testen. »Die Schwimm-EM wird die erste europäische Spitzenveranstaltung seit 2019 sein«, sagte LEN-Präsident Paolo Barelli. (dpa/jW)