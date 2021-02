IEA prognostiziert sinkende Rohölnachfrage

Paris. Die Internationale Energieagentur IEA zeigt sich erneut skeptischer in bezug auf die erwartete Rohölnachfrage 2021. DRGDie Jahresprognose sei um 200.000 Barrel je Tag reduziert worden, teilte die IEA am Donnerstag in Paris mit. Hauptgrund sind neue Beschränkungen wegen der Coronapandemie, die die Reisetätigkeit und die wirtschaftliche Aktivität begrenzen. Für das laufende Jahr rechnet die IEA mit einer weltweiten Ölnachfrage von 96,4 Millionen Barrel pro Tag. Das ist zwar ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, der aber schwächer ausfallen dürfte als bisher erwartet. (dpa/jW)