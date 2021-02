Lukaschenko kündigt neue Verfassung an

Minsk. Der belarussische Staatschef Alexander Lukaschenko hat bei der Eröffnung der Allbelarussischen Volksversammlung am Donnerstag in Minsk eine neue Verfassung angekündigt. Anfang 2020 solle in einem Referendum darüber abgestimmt werden. Zum Abschluss seiner stundenlangen Rede applaudierten die rund 2.700 anwesenden Volksvertreter mit Standing Ovations. Bei dem zweitägigen Kongress sollte auch ein neuer Fünfjahresplan beschlossen werden. (dpa/jW)