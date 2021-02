Berlin. Die Bundesregierung hat sich noch nicht auf eine gemeinsame Position zu Finanzhilfen für Flughäfen geeinigt. Ein Sprecher des Finanzministeriums sagte am Mittwoch in Berlin, man sei in guten Gesprächen, die in den nächsten Tagen fortgesetzt werden sollten. Es geht um eine gemeinsame Hilfe von Bund und Ländern in Höhe von einer Milliarde Euro für deutsche Flughäfen. (dpa/jW)