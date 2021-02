EU-Parlament segnet Coronaaufbaufonds ab

Brüssel. Das Europaparlament hat formell grünes Licht für den Hunderte Milliarden schweren Coronaaufbaufonds gegeben. Wie am Mittwoch bekanntgegeben wurde, votierte die Mehrheit der Abgeordneten für das Finanzprogramm in Höhe von 672,5 Milliarden Euro. Nun müssen noch die Mitgliedstaaten zustimmen. EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis sagte in der Plenardebatte in Brüssel, man sehe ein schnelles Verfahren vor. Schon am Freitag könnte der Aufbauplan demnach unterzeichnet werden. Die Aufbau- und Resilienzfazilität ist das Herzstück des Wiederaufbauplans der Europäischen Union. Mit dem Geld sollen die Folgen der Pandemie bekämpft werden. (dpa/jW)