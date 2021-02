Urteil gegen britischen »Feuerkrieg«-Anführer

London. In Großbritannien ist der Anführer des dortigen Ablegers des rechtsterroristischen Netzwerks »Feuerkrieg Division« zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Der Teenager, der zum Zeitpunkt der ersten Taten 13 Jahre alt war, hatte aus dem Haus seiner Großmutter in der Grafschaft Cornwall heraus die Terrorzelle geleitet. Einer Haftstrafe wegen Verbreitung und Besitzes von »Terrormaterial« entging der heute 16jährige nur knapp. Der Richter sagte am Montag, eine Haft würde die »laufenden Maßnahmen zur Resozialisierung« des Jugendlichen untergraben. Der Verurteilte hatte unter anderem Bombenbauanleitungen und Molotowcocktails gehortet. Eines der von ihm rekrutierten Mitglieder der Terrorgruppe war ein verdeckter Ermittler. Im Juli 2019 wurde der Jugendliche festgenommen. (dpa/jW)