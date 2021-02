Tel Aviv: Vakzine für Asylbewerber

Tel Aviv. Asylsuchende können sich seit Dienstag in der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv gegen das Coronavirus impfen lassen. Vor einem neuen Impfzentrum für Ausländer, in dem 600 Impfungen pro Tag vorgenommen werden sollen, bildete sich nach Angaben der Stadtverwaltung eine lange Schlange. Die Leistung wird zunächst Asylsuchenden und Flüchtlingen über 16 Jahren angeboten. In Israel erhielten bislang rund 3,5 Millionen Menschen eine Erstimpfung, davon bekamen etwa 2,2 Millionen auch die zweite Dosis. (dpa/jW)