Haiti: Moïse entledigt sich oberster Richter

Port-au-Prince. Haitis Präsident Jovenel Moïse hat drei Richter des Obersten Gerichtshofs in den Ruhestand geschickt – darunter den von der Opposition zum Übergangspräsidenten ernannten Joseph Mécène Jean-Louis. Moïse unterschrieb nach übereinstimmenden Medienberichten am Montag (Ortszeit) ein entsprechendes Dekret. Bei einem der anderen beiden Richter handelte es sich um eine von 23 Personen, deren Festnahmen Moïse am Sonntag verkündet hatte. Jean-Louis hatte in einer Ansprache am Montag erklärt, Opposition und Zivilgesellschaft hätten ihn zum Interimsstaatschef gewählt. (dpa/jW)