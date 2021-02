Ölpreis der Sorte Brent über 60 Dollar

Singapur. Die Ölpreise sind auch am Montag gestiegen. Die Aussicht auf eine wachsende Nachfrage sorgte für den Preisauftrieb. Ein Barrel (Fass, 159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen kurzzeitig mehr als 60 US-Dollar. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 56 Cent auf 57,41 Dollar. Sollte die Coronapandemie durch Impfungen zurückgedrängt werden, könnten Beschränkungen des öffentlichen Lebens aufgehoben werden, dies würde die Ölnachfrage steigen lassen. Bis es soweit ist, haben sich die Erdöl exportierenden Staaten der sogenannten OPEC plus darauf verständigt, das Angebot zu verknappen. (dpa/jW)