Leider nicht dabei

Riga. Die deutschen Basketballerinnen haben die Qualifikation für die Europameisterschaft in Frankreich verpasst. Ohne die zwei Topspielerinnen Satou Sabally und Marie Gülich verlor das Team von Bundestrainer Walt Hopkins am Samstag in Riga gegen Gastgeber Lettland mit 57:78 (19:35) und schloss die Gruppe I damit nach dem Rückzug des Teams aus Nordmazedonien als Letzter ab. Kroatien, gegen das Deutschland am Donnerstag mit 66:80 (34:41) verloren hatte, stand bereits als Gruppensieger und EM-Teilnehmer fest. (dpa/jW)