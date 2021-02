Köln. Beim Heimspiel in Klingenthal hat Kombinierer Vinzenz Geiger auch das zweite Weltcuprennen gewonnen und sich gut zwei Wochen vor dem WM-Start in bestechender Form präsentiert. Der 23 Jahre alte Staffelolympiasieger setzte sich am Sonntag mit 4,1 Sekunden Vorsprung auf den Japaner Akito Watabe durch. (sid/jW)