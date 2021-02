Anno … 6. Woche

1861, 13. Februar: Franz II., Herrscher des Königreichs beider Sizilien, kapituliert im Kampf gegen Truppen von Giuseppe Garibaldi und die Armee des sardischen Königs Viktor Emanuel II. Letzterer wird am 17. März zum König von Italien ausgerufen – der Höhepunkt des Risorgimento, der italienischen Nationalstaatsbewegung.

1881, 13. Februar: In Paris erscheint die erste Ausgabe von La Citoyenne (Die Bürgerin). Die von Hubertine Auclert im Zweimonatstakt herausgegebene Zeitschrift wird zur Vorreiterin der modernen feministischen Bewegung in Frankreich. Knapp zehn Jahre später muss sie aus Geldmangel eingestellt werden.

1941, 12. Februar: In London wird zum ersten Mal einem Menschen Penicillin, dessen antibiotische Wirkung Alexander Fleming 1928 entdeckt hatte, verabreicht. Ein Polizist, der sich beim Rosenschneiden verletzt und eine Blutvergiftung zugezogen hatte, wird einige Tage erfolgreich mit dem Antibiotikum behandelt. Da nur geringe Mengen vorhanden sind, stirbt er einen Monat später.

1971, 8. Februar: Im Grenzgebiet zu Laos starten südvietnamesische Truppen die Militäroperation »Lam Son 719«. Mit der Offensive will die Armee der Republik Vietnam (ARVN) die Nachschubwege der Nationalen Front für die Befreiung Südvietnams, den sogenannten Ho-Chi-Minh-Pfad, stören. Die Operation endet schon nach eineinhalb Monaten und wird zu einem der größten militärischen Fehlschläge der Republik Vietnam. Nur dank starker US-amerikanischer Luftunterstützung können sich die rund 20.000 ARVN-Soldaten zurückziehen.

1971, 11. Februar: In Washington, London und Moskau wird der »Meeresbodenvertrag« unterzeichnet. Das völkerrechtliche Abkommen verbietet Tests oder Stationierungen von Atom- und anderen Massenvernichtungswaffen auf dem Meeresgrund. Dem am 18. Mai 1972 in Kraft getretenen Abkommen haben sich bislang 94 Staaten angeschlossen.

1991, 9. Februar: Bei einer Wahlbeteiligung von rund 85 Prozent stimmen in Litauen knapp über 90 Prozent für die Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Der baltische Staat hatte sich im Vorjahr als erste Unionsrepublik für souverän erklärt, ein Eingreifen des sowjetischen Militärs im Januar 1991 war gescheitert.