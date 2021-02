Kämpfe zwischen Sudan und Äthiopien

Khartum. Bei Kämpfen zwischen äthiopischen und sudanesischen Truppen an der Grenze der beiden Länder sind Militärquellen zufolge mindestens 51 Soldaten getötet worden. Äthiopische Kräfte hätten am Donnerstag sudanesische Soldaten in der Grenzregion Al-Faschka angegriffen, sagten am Freitag zwei hochrangige Mitglieder des sudanesischen Militärs. Darauf hätten die sudanesischen Streitkräfte reagiert, ein Lager des äthiopischen Militärs eingenommen und Waffen erbeutet. Bei den Zusammenstößen seien 50 äthiopische Soldaten und ein sudanesischer Soldat getötet worden. (dpa/jW)