Türkei ermittelt gegenPolitiker wegen Protest

Istanbul. Die türkischen Behörden haben Ermittlungen gegen den unabhängigen Abgeordneten Ahmet Sik in Zusammenhang mit den andauernden Studierendenprotesten eingeleitet. Wegen Beiträgen in sozialen Medien werde ihm Anstiftung zu einer Straftat vorgeworfen, teilte die Oberstaatsanwaltschaft in Ankara am Freitag mit. Sik wird von ihr mit dem Satz »Diese Regierung wird nicht durch Wahlen abtreten, geht auf die Straße« zitiert. Seit rund einem Monat gibt es an der Istanbuler Bogazici-Universität Proteste gegen die Einsetzung eines neuen Rektors, der vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan bestimmt worden war. (dpa/jW)