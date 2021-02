EU-Außenbeauftragter in Moskau

Moskau. Am Freitag ist mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell erstmals seit fast vier Jahren ein EU-Chefdiplomat zu Gesprächen nach Moskau gereist. Neben der obligatorischen Kritik am Umgang mit dem Fall Alexej Nawalny bekräftigte Borrell gegenüber Außenminister Sergej Lawrow die zunehmende Offenheit der EU für den russischen Impfstoff »Sputnik V«. Er hoffe, dass die Europäische Arzneimittelbehörde die Zulassung des Vakzins auch in der EU empfehlen werde. Lawrow betonte, sein Land wünsche sich eine enge Zusammenarbeit mit der EU und den USA bei der Impfstoffproduktion. (AFP/jW)