Mehr Schutz für Frauen mit Behinderung

Berlin. Um Gewalt gegen Frauen mit Behinderung möglichst zu verhindern, will die Bundesregierung bestimmte, vielfach bereits bestehende Schutzregeln in Einrichtungen für Betroffene rechtlich stärker verankern. Das Vorhaben ist Teil eines Entwurfs zum »Teilhabestärkungsgesetz«, das am Mittwoch vom Bundeskabinett beschlossen wurde. Kritik kam u. a. von der Bundestagsfraktion Die Linke: Wiederholt sei Verbänden und Selbstvertretungsorganisationen viel zu wenig Zeit zur Sichtung und Abgabe einer Stellungnahme zum Gesetzentwurf gegeben worden. Teilhabestärkung sehe anders aus, erklärte der Linke-Sprecher für Inklusion und Teilhabe, Sören Pellmann. Laut einer aktuellen Studie sind Frauen mit Behinderungen fast doppelt so häufig Opfer von körperlicher Gewalt wie andere Frauen. (dpa/jW)