Wissler skeptisch mit Blick auf »Rot-Rot-Grün«

Berlin. Janine Wissler, Kandidatin für den Vorsitz von Die Linke, hält ein Regierungsbündnis ihrer Partei mit Grünen und SPD im Bund für unwahrscheinlich. »Was konkret Rot-Rot-Grün nach dieser Bundestagswahl angeht, bin ich eher skeptisch«, sagte die Vorsitzende der Linke-Fraktion im Hessischen Landtag den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagausgaben). Zwar solle ihre Partei ein solches Bündnis auf keinen Fall ausschließen, es komme auf die Inhalte an. Aber sie nehme natürlich wahr, »dass die Grünen gerade eher in Richtung CDU blinken und die SPD nun mal Teil der großen Koalition ist, deren Politik wir ablehnen«. Sie könne sich nicht vorstellen, »dass wir in eine Regierung eintreten, die die zutiefst ungleiche Verteilung von Vermögen nicht verändert«, sagte Wissler. (dpa/jW)