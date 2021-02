Verwarnung für Attacke auf Geflüchteten

Halberstadt. Im Prozess wegen mutmaßlich schwerer Körperverletzung gegen drei frühere Wachleute bei der Zentralen Aufnahmestelle für Geflüchtete in Sachsen-Anhalt hat das Amtsgericht Halberstadt einen Angeklagten verwarnt. Die anderen beiden wurden freigesprochen. Ihnen wurde vorgeworfen, bei einer Einlasskontrolle in Halberstadt am 13. April 2019 einen Bewohner geschlagen und getreten zu haben (siehe jW vom 19.1.). Die Angeklagten sind laut Richterin ihrem Auftrag nachgekommen und hätten dafür sorgen wollen, dass der Mann sich ausweist. Sie hätten kein anderes Motiv gehabt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (dpa/jW)