»Sputnik V«: 91,6 Prozent Wirksamkeit

Moskau. Russische Forscher haben weitere Details zu dem Coronaimpfstoff »Sputnik V« veröffentlicht. Demnach hat das Vakzin eine Wirksamkeit von 91,6 Prozent und damit nahezu die gleiche wie die Impfstoffe von Moderna und Biontech/Pfizer sowie eine höhere als das Mittel von Astra-Zeneca. Die Ergebnisse wurden am Dienstag im medizinischen Fachblatt The Lancet publiziert. Russland strebt eine Registrierung in der EU an. In mehr als 15 Ländern wird der Impfstoff mittlerweile im Kampf gegen das Coronavirus eingesetzt. (dpa/jW)