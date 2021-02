Knapp zwei Millionen mehr Erwerbslose in EU

Luxemburg. In der EU sind im Dezember fast zwei Millionen Menschen mehr erwerbslos gewesen als vor Ausbruch der Pandemie. Die Erwerbslosenquote stieg nach Angaben der Statistikbehörde Eurostat vom Montag von 6,5 Prozent im Dezember 2019 auf 7,5 Prozent am Ende des Coronajahres 2020. Mit 438.000 mehr jungen Menschen auf Arbeitssuche macht die Jugenderwerbslosigkeit fast ein Viertel dieses Anstiegs aus. Junge Menschen trifft die schlechte Lage am Arbeitsmarkt wegen der Coronakrise offenbar am stärksten. Während etwa die EU-weite Erwerbslosenquote im Dezember im Vergleich zum Vormonat November unverändert blieb, stieg der Anteil bei den jungen Menschen unter 25 Jahren von 17,5 auf 17,8 Prozent. (AFP/jW)