El Salvador: »Ärzte ohne Grenzen« ziehen ab

San Salvador. Nach einem Angriff auf ein Team von »Ärzte ohne Grenzen« in El Salvador stellt die Hilfsorganisation ihre Arbeit in dem mittelamerikanischen Land vorerst ein. Mitglieder einer bewaffneten Bande hatten einen Rettungswagen der Organisation am Sonntag in einer Siedlung im Großraum San Salvador gestoppt und einen Arzt und einen Pfleger attackiert, wie die Vereinigung »Ärzte ohne Grenzen« mitteilte. Die beiden Opfer wurden dabei leicht verletzt, konnten aber schließlich fliehen. »Wir sehen uns dazu gezwungen, unsere Aktivitäten einzustellen, bis die Einzelheiten dieser Gewalttat aufgeklärt sind«, hieß es in einer Stellungnahme der Hilfsorganisation. Zuletzt war sie in El Salvador mit 58 Mitarbeitern im Einsatz. (dpa/jW)