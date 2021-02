Uganda: Oppositioneller ficht Wahlergebnis an

Kampala. Nach der Präsidentenwahl in Uganda hat Oppositionsführer Robert Kyagulanyi eine Beschwerde beim Verfassungsgericht eingelegt. Darin werden unter anderem Unregelmäßigkeiten, Einschüchterung und Wahlmanipulation angeprangert, wie einer von Kyagulanyis Anwälten, Hamza Sekiddo, am Montag sagte. Nach offiziellen Ergebnisse hatte Staatschef Yoweri Museveni die Präsidentenwahl am 14. Januar mit knapp 59 Prozent der Stimmen gewonnen. (dpa/jW)